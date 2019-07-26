Başarının mimarı...

Toksöz, Tevfik Fikret Okulları Genel Müdürü Ayşe Başçavuşoğlu ile iyi bir grafik çizdiklerini belirtti, “Öğrencilerim, müthiş bir başarı örneğiyle yurtdışı başvurularında yüzde 92 oranında kabul gördü.

Japon’dan kabul alan öğrencilerimiz var

Sadece Fransızca konuşulan ülkelerde değil; Amerika, Kanada, İtalya, Hong Kong, Japonya’dan dahi kabullerimiz var, bununla gurur duyuyoruz. Ayrıca Türkiye’de de Fen Lisesi olarak Fransızca eğitim veren tek liseyiz” diye konuştu.