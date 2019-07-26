26.07.2019 - 01:33
Başarının mimarı...
İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları, dört yıldır Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Dürrin Toksöz ve ekibinin omuzlarında yükselmeye devam ediyor.
Toksöz, Tevfik Fikret Okulları Genel Müdürü Ayşe Başçavuşoğlu ile iyi bir grafik çizdiklerini belirtti, “Öğrencilerim, müthiş bir başarı örneğiyle yurtdışı başvurularında yüzde 92 oranında kabul gördü.
Japon’dan kabul alan öğrencilerimiz var
Sadece Fransızca konuşulan ülkelerde değil; Amerika, Kanada, İtalya, Hong Kong, Japonya’dan dahi kabullerimiz var, bununla gurur duyuyoruz. Ayrıca Türkiye’de de Fen Lisesi olarak Fransızca eğitim veren tek liseyiz” diye konuştu.
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