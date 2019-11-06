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    HaberlerEge HabeleriBaşkan Arslan’dan öğrencilere öneri
    06.11.2019 - 02:00 |

    Başkan Arslan’dan öğrencilere öneri

    Altınoluk Çağdaş Eğitim Vakfı (ALÇEV) Okulu 3. sınıf öğrencileri Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ı ziyaret etti, yerel yönetimler, demokrasi ve seçimlerle ilgili merak ettikleri soruları sordu.

    Başkan Arslan’dan öğrencilere öneri

    Öğrencilerle küçük bir söyleşi gerçekleştiren Başkan Arslan, “En az 2 yabancı dil öğrenmeyi, enstrüman çalmayı ve bir spor dalıyla ilgilenmeyi asla unutmayın. En önemlisi de Atatürk’ün yolundan ayrılmayın” dedi.

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