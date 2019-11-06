06.11.2019 - 02:00 |
Başkan Arslan’dan öğrencilere öneri
Altınoluk Çağdaş Eğitim Vakfı (ALÇEV) Okulu 3. sınıf öğrencileri Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ı ziyaret etti, yerel yönetimler, demokrasi ve seçimlerle ilgili merak ettikleri soruları sordu.
Öğrencilerle küçük bir söyleşi gerçekleştiren Başkan Arslan, “En az 2 yabancı dil öğrenmeyi, enstrüman çalmayı ve bir spor dalıyla ilgilenmeyi asla unutmayın. En önemlisi de Atatürk’ün yolundan ayrılmayın” dedi.
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