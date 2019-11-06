Başkan Arslan’dan öğrencilere öneri

Öğrencilerle küçük bir söyleşi gerçekleştiren Başkan Arslan, “En az 2 yabancı dil öğrenmeyi, enstrüman çalmayı ve bir spor dalıyla ilgilenmeyi asla unutmayın. En önemlisi de Atatürk’ün yolundan ayrılmayın” dedi.