Başkan Burak Oğuz’dan Urla Gençlik’e destek sözü

Tamamı Urla’nın gençlerinden oluşan Urla Gençlik Voleybol Şubesi, geçtiğimiz yıl geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Nuri Berkan Erdoğan’ın adının verildiği 2019-2020 sezonunu törenle açtı. Düzenlenen törene Nuri Berkan Erdoğan’ın ailesi, Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Urla Gençlik Voleybol Şubesi Başkanı Zafer Çöpten, Urla Gençlik Voleybol Şubesi yönetim kurulu üyeleri ile Voleybol şubesinin başarı mimarları Burcu Yücetürk ve Kayhan Önal ile oyuncuları katıldı.



‘Büyük bir aileyiz’

Her geçen yıl çok daha önemli başarılara imza attıklarını söyleyen Voleybol Şube Başkanı Zafer Çöpten, “Oyuncularımızın tamamı Urla’nın çocuklarından oluşuyor. Yaşadığımız başarılarda teknik ekibimizin, oyuncularımızın, sporcu velilerinin payı çok fazla. Biz büyük bir aileyiz ve bu başarı hepimizin” dedi. Bu yıl sezonun Nuri Berkan Erdoğan sezonu olarak adlandırılacağını da vurgulayan Çöpten, “Bu bizim için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı. Bu yıl birçok voleybol etkinliği düzenleyecek ve ilçemizi spora doyuracağız” dedi.



‘Destekçiniz benim’



Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ise geçtiğimiz yıl birçok başarı elde eden sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Başkan Oğuz, “Bugünkü açılış töreninde birçok kupayı birarada görmek beni gururlandırdı. Eminim ki bu yılda Urlamıza kupalar getireceksiniz. Sizlerin en büyük destekçileri bizleriz. Bu sezon daha da anlamlı. Nuri Berkan Erdoğan kardeşimizin adı bu sezonda yaşayacak. Eminim ki o da sizlerin başarıları ile gururlanacaktır. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.