BİST99.4050,20EURO6,160,39USD5,500,38ALTIN264,330,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeBaşkan değil ‘Erhan Abi’
    08.08.2019 - 02:07

    Başkan değil ‘Erhan Abi’

    Başkan değil ‘Erhan Abi’

    Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ilçe sınırları içindeki Dokuz Eylül Üniversitesi’ni kazanan öğrencilere başarılar diledi. Gençlerin Buca’nın yetiştirdiği sembol isimlerden olmalarını temenni eden Kılıç, mutlu bir eğitim hayatı geçirmeleri için bütün imkânları seferber edeceklerini belirtti. Üniversite öğrencilerine, “Erhan Abi’niz burada” diye seslenen Başkan Kılıç, “Ben de lisans eğitimi için 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanarak Manisa’nın Salihli ilçesinden Buca’ya geldim ve bir daha kopamadım” diye konuştu.

    Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
    daha fazla video için
    Bahar Candan, bir kadına tekme tokat saldırdıKatıldığı moda programlarıyla adını duyuran Bahar Candan, karşısında ayağını sallayarak oturan genç kadını tekme tokat dövdü
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    Sıradaki Haber