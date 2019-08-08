Başkan değil ‘Erhan Abi’

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ilçe sınırları içindeki Dokuz Eylül Üniversitesi’ni kazanan öğrencilere başarılar diledi. Gençlerin Buca’nın yetiştirdiği sembol isimlerden olmalarını temenni eden Kılıç, mutlu bir eğitim hayatı geçirmeleri için bütün imkânları seferber edeceklerini belirtti. Üniversite öğrencilerine, “Erhan Abi’niz burada” diye seslenen Başkan Kılıç, “Ben de lisans eğitimi için 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanarak Manisa’nın Salihli ilçesinden Buca’ya geldim ve bir daha kopamadım” diye konuştu.