08.08.2019 - 02:07
Başkan değil ‘Erhan Abi’
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ilçe sınırları içindeki Dokuz Eylül Üniversitesi’ni kazanan öğrencilere başarılar diledi. Gençlerin Buca’nın yetiştirdiği sembol isimlerden olmalarını temenni eden Kılıç, mutlu bir eğitim hayatı geçirmeleri için bütün imkânları seferber edeceklerini belirtti. Üniversite öğrencilerine, “Erhan Abi’niz burada” diye seslenen Başkan Kılıç, “Ben de lisans eğitimi için 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanarak Manisa’nın Salihli ilçesinden Buca’ya geldim ve bir daha kopamadım” diye konuştu.
Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.