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    HaberlerEgeBaşkan Ergin, Sakarya İlkokulu’nun açılışında
    14.09.2019 - 03:36 |

    Başkan Ergin, Sakarya İlkokulu’nun açılışında

    Ayvalık’ta Kemalpaşa Mahallesi Hüsnü Uğural Stadyumu yanındaki eski okul alanında, inşaatı tamamlanan Sakarya Ana Sınıfı ve Sakarya İlkokulu’nun açılışı yapıldı.

    Başkan Ergin, Sakarya İlkokulu’nun açılışında

    Açılışta Huriye Kara yönetimindeki okulun halk oyunları öğrencileri gösterilerini sundu, protokol üyeleri sınıfları gezdi, öğrencilere kitap hediye etti. Etkinliğe katılan Başkan Mesut Ergin, “Eğitimi başka seviyeye getirmemiz gerekiyor” dedi.

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