Başkan Ergin’den muhtarlarla zirve

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ‘Muhtarlar Toplantısı’ etkinliğinde sorun ve talepleri dinledi. Vatandaşın derdine çözüm olmak için çalıştıklarını belirten Ergin, “Ayvalık Belediyesi’nin mahallelerde ki gözü kulağı siz olacaksınız. Bu toplantının amacı mahallelerimizin sorunlarını ve taleplerini birlikte değerlendirmek” dedi.

Toplantıların devam edeceği belirtildi.