29.11.2019 - 00:01 |
Başkan Ergin’den muhtarlarla zirve
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ‘Muhtarlar Toplantısı’ etkinliğinde sorun ve talepleri dinledi. Vatandaşın derdine çözüm olmak için çalıştıklarını belirten Ergin, “Ayvalık Belediyesi’nin mahallelerde ki gözü kulağı siz olacaksınız. Bu toplantının amacı mahallelerimizin sorunlarını ve taleplerini birlikte değerlendirmek” dedi.
Toplantıların devam edeceği belirtildi.
19 yıl vücudundaki kurşunla yaşadı: Düğünlere gitmiyorumSamsun'da asker eğlencesi sırasında bir kişinin havaya açılan ateş sonucu ölmesi üzerine Muğla'da yaşayan bir kadın, kendi başına da aynı olayın geldiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.