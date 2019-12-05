BİST108.6590,89EURO6,39-0,03USD5,750,01ALTIN272,920,09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri Başkan Ergün’den beraberlik mesajı
    ABONE OL
    06.12.2019 - 00:04 |

    Başkan Ergün’den beraberlik mesajı

    Başkan Ergün’den beraberlik mesajı

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 85’inci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Ergün, “Hayatın her alanında azmin, fedakarlığın ve başarının destanını yazan kadınlarımızın sorunlarının çözümü noktasında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine inanıyor ve bu konuda eğitimin önemli bir olgu olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Hem şahsım hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız, her şart altında Türk kadınının hak ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

    Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadıManisa’nın Yunusemre ilçesinde muhtar olduğu öğrenilen bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince köprüden uçarak hayatını kaybetti.
    daha fazla video için
    Kara delik fotoğrafını çeken Türk: Feryal Özel - Röportaj2019 Nisan'da yayınlanan kara delik fotoğrafını çeken ekibin üyesi, NASA'da çalışan Feryal Özel ile röportaj yaptık.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gece yarısı çok feci kaza: Ölü ve yaralılar var

    Gece yarısı çok feci kaza: Ölü ve yaralılar var

    Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadı

    Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadı

    Şiddetli yağış, okulun duvarını yıktı

    Şiddetli yağış, okulun duvarını yıktı

    Cuma nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? İşte Cuma namazı duaları

    Cuma nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? İşte Cuma namazı duaları

    Sıradaki Haber