Başkan Ergün’den beraberlik mesajı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 85’inci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Ergün, “Hayatın her alanında azmin, fedakarlığın ve başarının destanını yazan kadınlarımızın sorunlarının çözümü noktasında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine inanıyor ve bu konuda eğitimin önemli bir olgu olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Hem şahsım hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız, her şart altında Türk kadınının hak ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.