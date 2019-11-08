Başkan Gökhan’dan öğrencilere çorba

ÇANAKKALE Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üni-versitesi (ÇOMÜ) Anafartalar Kampüsü’nde belediyenin çorba ikramında öğrencilerle bir araya geldi. İkramlar, hafta içi her gün Terzioğlu Kampüsü ÖSEM önünde, Anafartalar Kampüsü’nde de Salı ve Cuma günleri 08.30-10.30 arasında yapılıyor. l DHA