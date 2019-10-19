Başkent’ten güzel haberler

Ankara’dan altı bakanlıkla; sağlık, spor, turizm, doğalgaz, jeotermal ve tarımsal projeleri görüşen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, çalışmaların hızla tamamlanması için önemli adımlar attıklarını belirtti. Hükümetin desteğiyle Bergama’yı tarihi yatırımlarla buluşturacaklarını ifade eden Başkan Koştu, şöyle konuştu: “Bergama’nın uluslararası alanda tanıtımı için özel program hazırlanacak. Selinos Deresi düzenlenmesi ve gölet projeleri başlatılacak. Termal turzimin Bergama için önemini anlattık ve jeotermal enerji çalışmalarına da hız verileceğinin sözünü aldık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bergama’ya 20 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı, Aile Sağlığı, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi yapılmasının talimatını verdi. Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin hızla tamamlanması için desteklerin arttırılması kararlaştırıldı. Bölgenin yaklaşık 5 bin kişinin kişiye istihdam sağlayacak olması nedeniyle, proje hükümet tarafından çok önemseniyor.”

Meydan ve millet bahçesi

Bergama’nın imajını yansıtacak bir ‘Kent Meydanı ve Millet Bahçesi’ projesinin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından destekleneceğini sözlerine ekleyen Koştu, “Şehir stadının taşınmasıyla, aynı alana yapılacak meydanı ve millet bahçesi, sosyal hayatı canlandıracak. İlçemize spor tesisleri kazandırılmasıyla ilgili Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.