Bayındır’da 27 kupa sahibini buldu

Bayındır Belediyesi ile Bayındır Rahvan At Yetiştiricileri Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen 2. Bayındır Rahvan At Yarışları, Turan Mahallesi’ndeki yarış pistinde düzenlendi. Bayındır, Manisa, Aydın, Nazilli, Ödemiş, Tire ve İzmir’in diğer ilçelerinden 133 rahvan at, 9 kategoride mücadele etti. Yarışların finalinde Belediye Başkanı Uğur Demirezen adına yarışan ‘Arasım’ adlı rahvan at birinci oldu. Rahvan at yarışında 9 kategoride düzenlenen yarışlar sonucunda 27 kupa sahibini buldu.