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    HaberlerEge HaberleriBayraklılı çocuklar hakları için yürüdü
    21.11.2019 - 02:22 |

    Bayraklılı çocuklar hakları için yürüdü

    Bayraklı Belediyesi ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

    Bayraklılı çocuklar hakları için yürüdü

    4 gün sürecek programın ilk gününde ilçenin en işlek 3 noktasında, üzerinde ‘Bu hafta ‘Dünya Çocuk Hakları Haftası’, Haklarımızı unutmayalım, haklarımızı koruyalım’ yazılı broşürler dağıtan çocuklar, Sevgi Yolu’nda düdükler, tefler ve ziller eşliğinde yürüdü. Etkinliğe katılan minikler, yürüyüşün ardından Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyaret etti.

    Modern bir kent

    Başkan Sandal, “Hak ettiğiniz çağdaş, modern ve size yakışır oyun alanlarında oynamanız, eğitim almanız için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Biz Bayraklı’yı ‘Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti’ yapmak istiyoruz” dedi.

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