Belediye ile İZTO el ele

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Karabağlar Belediyesi KAR-BEL Şirket Müdürü Yakup Tendriç, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Öğmen, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Bekir Arduçlu ve Ticaret Sicil Müdürü Mehmet Ak da yer aldı. Karabağlar ve İzmir’in sorunlarının konuşulduğu ziyarette Başkan Selvitopu ve Özgener, kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekti.