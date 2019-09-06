BİST100.2780,20EURO6,290USD5,700,18ALTIN277,65-1,85
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeBelediye ile İZTO el ele
    06.09.2019 - 02:00

    Belediye ile İZTO el ele

    Belediye ile İZTO el ele

    Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’i makamında ziyaret etti.

    Ziyarette, Karabağlar Belediyesi KAR-BEL Şirket Müdürü Yakup Tendriç, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Öğmen, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Bekir Arduçlu ve Ticaret Sicil Müdürü Mehmet Ak da yer aldı. Karabağlar ve İzmir’in sorunlarının konuşulduğu ziyarette Başkan Selvitopu ve Özgener, kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekti.

    Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattıNevşehir’de bu gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kazaya karışan alkollü sürücü alkol muayenesine girmemek için denemediği yol kalmadı.
    daha fazla video için
    Benim Tatlı Yalanım 12. Bölüm fragmanı izleBenim Tatlı Yalanım 12. Bölüm fragmanı
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bekçilik mülakat ve fiziksel yeterlilik sınavı ne zaman?

    Bekçilik mülakat ve fiziksel yeterlilik sınavı ne zaman?

    Aşure Günü ne zaman? Aşure nasıl yapılır?

    Aşure Günü ne zaman? Aşure nasıl yapılır?

    Alkol muayenesine girmek istemedi: Çekip facebook'a atacak

    Alkol muayenesine girmek istemedi: Çekip facebook'a atacak

    Tartıştığı kocasını keserle öldürdü

    Tartıştığı kocasını keserle öldürdü

    Sıradaki Haber