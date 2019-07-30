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    HaberlerEge‘Belediye şahsi bir mülk değil’
    30.07.2019 - 01:27

    ‘Belediye şahsi bir mülk değil’

    ‘Belediye şahsi bir mülk değil’

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in turizm sektörü temsilcileriyle yaptığı toplantı ile Karaburun ve Torbalı’da başkanların atamalarını değerlendirdi, “İzmir’de, belediyecilik açısından üzücü hafta geçirdik. Seçim öncesinde ve sonrasında yapmayacaklarını taahhüt ettikleri şeyleri yaptıklarını görmekteyiz” dedi.

    ‘Tersini yaptılar’

    CHP’nin yerel seçimlerden önce adil yönetim ve liyakat esaslı atama vurgusu yaptığını belirten Dağ, “Ancak göreve geldikten bir süre sonra söylediklerinin tersini yapan CHP ile karşı karşıya kaldık” diye konuştu.

    Belediyenin şahsi mülk gibi görülemeyeceğinin altını çizen Dağ, “Belediye şirketleri, belediye kaynaklarının sağlıklı ve verimli kullanılması noktasında önemli sorumluluk üstlenmekte. Bu nedenle şirketlerin yönetimi için görevlendirilen kişilerin özenle seçilmesi gerekmekte. İki ilçede bu özenin gösterilmediği atamalar görmekteyiz. Üniversiteden henüz mezun bile olmamış oğlunu genel müdür yardımcılığına atadı ve bunu yaparken de o ilçedeki tüm gençleri güvenilmez ilan etti” şeklinde konuştu.

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