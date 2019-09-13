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    HaberlerEgeBelediyeden minik öğrencilere hediye
    13.09.2019 - 01:16 |

    Belediyeden minik öğrencilere hediye

    Belediyeden minik öğrencilere hediye

    2019-2020 eğitim öğretim yılında ilköğretim birinci sınıfa başlayan öğrencilere Menderes Belediyesi tarafından eğitim seti hediye edildi. Öğrencilerin ihtiyacı olan tüm kırtasiye malzemelerinin bulunduğu set, bin 60 öğrenciye ulaştırıldı. Eğitime çok önem verdiklerini belirten Başkan Mustafa Kayalar, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman destekçileriyiz” dedi.

    E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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