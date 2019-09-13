Belediyeden minik öğrencilere hediye

2019-2020 eğitim öğretim yılında ilköğretim birinci sınıfa başlayan öğrencilere Menderes Belediyesi tarafından eğitim seti hediye edildi. Öğrencilerin ihtiyacı olan tüm kırtasiye malzemelerinin bulunduğu set, bin 60 öğrenciye ulaştırıldı. Eğitime çok önem verdiklerini belirten Başkan Mustafa Kayalar, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman destekçileriyiz” dedi.