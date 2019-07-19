Berber Dükkânı’nda bir araya geldiler

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda çalışmalar yapan ve erkeklerin aktif olarak çalıştığı Yanındayız Derneği’nin ‘Berber Dükkânı’ oturumunda Prof. Bahadır Erdem, Osman Ünal ve Ferhat Boratav, İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (İZSİAD) konuğu oldu. ‘Toplumsal cinsiyet eşitliği’ temalı etkinlikte konuşan İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin toplumun temel problemlerinden biri olduğunu söyledi, bu konuda özellikle erkeklerin adım atması gerektiğini belirtti. Erkeklerin berber dükkanında uzun bir süre aynaya baktığını bu anlamda erkeklerin kendileriyle yüzleşme metaforunu kullanarak bu sohbetin adını Berber Dükkânı koyduklarını belirten Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Boratav da, kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadelede erkeklerin sorumluluk alması gerektiğini söyledi.