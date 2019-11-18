Bergama Belediyespor adım adım şampiyonluğa

Bal Ligi 8. grupta namağlup olarak liderliğini koruyan Bergama Belediyespor, Aliağa FK karşısında maçı 2-0 alarak sahadan galip ayrılan taraf oldu. Gruptaki iddiasını sürdürmeye devam etti. Kendi sahasındaki müsabakada 3 puanı alan Bergama BLD’nin emin adımlarla şampiyonluğa yürüdüğünü söyleyen Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Hakan Koştu, “Takımımız grubunda namağlup olarak ilerlemeye devam ediyor. Şampiyonluğa doğru koşuyoruz. Takımın başarısında emeği olan herkesi kutluyorum” dedi.