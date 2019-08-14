Beyaz Cennet’te bayram yoğunluğu

DENİZLİ’DEKİ UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ‘Beyaz Cennet’ Pamukkale, Kurban Bayramı’nda tatilcilerin akınına uğradı. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler, fotoğraf çekip doğa harikası travertenlerde güneşlendi. Bazıları beyaz travertenlerdeki sulara girerken, bazıları da yürüyüş yaptı. Adrenalin tutkunu tatilciler de yamaç paraşütüyle Pamukkale’yi havadan görme fırsatı yakaladı. l DHA