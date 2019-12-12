Bilal Saygılı, İZKA yönetiminde

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Kalkınma Kurulu Toplantısı’nda, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Yeni dönemde İzmir için çalışacaklarını ifade eden Saygılı, “Tarihten gelen özelliği ile her dönemde önemli bir ticaret merkezi olarak ön plana çıkan İzmir için yenilik kapasitesi yüksek, teknoloji üreten ve ihraç eden bir bölge haline getirmek amacıyla hep birlikte projeler üreteceğiz. İzmir’i dünya çapında tanınan bir şehir ve hak ettiği yere ulaştıracak etkin çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

İZKA Yönetim Kurulu’nda İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli ilk kez, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu da yeniden yer aldı. Kalkınma Kurulu Başkanlığına da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Başkan Yardımcılığına Konak Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ali Köstepen yeniden seçildi.