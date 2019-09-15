Protokol ve çok sayıda vatandaşın katıldığı tören, bir dakikalık saygı duruşu ve belediye bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin şiirler okuyup halk oyunları gösterisi yaptığı kutlamalarda konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bu topraklarda yıllarca süren direnişten sonra düşman işgalinden kurtarılan Altınova ve Ayvalık, kısa sürede evine, bağına, tarlasına sarılarak savaş ekonomisinden çıkmış, kendi ayakları üzerinde durmuştur. Yine verimli topraklarımıza, turizmimize, tarihimize ve esnafımıza, sahip çıkıp hep birlikte kalkınacağız” diye konuştu.