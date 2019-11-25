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    HaberlerEge HaberleriBiyotasarımla plastiğe son
    26.11.2019 - 00:04 |

    Biyotasarımla plastiğe son

    Biyotasarımla plastiğe son

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, çevreyi en fazla tehdit eden plastik ürünlere alternatif olacak biyotasarımlar yaptı. Maya, kombucha ve su yosunu gibi canlı organizmaları kullanan öğrenciler, aynı zamanda kahve ve kağıt gibi günlük atık malzemeleri de değerlendirdi. Ayakkabı tabanı, binalar için izolasyon malzemesi, hava temizleyen duvar paneli, telefon kabı, su şişesi ve saksı tasarladı.

    İEÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Derya Irkdaş Doğu, “Canlılarla birlikte çalışma prensibini temel aldık. Doğadaki maddeler doğru değerlendirildiğinde, plastik kullanımını ciddi şekilde azaltmak mümkün. Bu tarz çalışmalara önümüzdeki süreçte devam edeceğiz” dedi.

    İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründüİstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.
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    25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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