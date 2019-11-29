'Bizim gözümüz hep zirvede'

Sahada ne yapmak istediğini bilen, karakterli bir kadro oluşturarak yola çıktıklarını belirten, deneyimli teknik patron İncedal, “Dar bütçe ve altyapı patentli oyuncularımızla, sahada herkesin takdir ettiği futbolumuzu sergilemeye devam edeceğiz. Bu sezon güçlü taraftarımızla mutlu sona ulaşacağız” dedi.

Geçen sezonu namağlup kapatarak bir üst lige yükselme şansını Play Off’larda kaybeden ve yeni sezonda yine ipleri eline alarak herkesin beğenisini toplamayı sürdüren Nazilli Belediyespor’da Teknik Direktör Yavuz İncedal, Milliyet Ege Spor Servisi’ne samimi açıklamalarda bulundu. Ligde yakaladıkları etkili havanın ve zirveye oynamanın zemininde takım olma olgusunun yattığını belirten İncedal, “Bizlerin tecrübesi, takımın isteği ve taraftarımızın da desteği ile sezon sonunda gülen taraf olacağız” diye konuştu.

- İyi gidiyorsunuz, yönetimle uyumlusunuz? Bu süreç nasıl daha ileriye taşınabilir?

Yönetimin ve teknik kadromuzun koordineli çalışması başarının anahtarı oluyor. Nazilli’de futbol kültürü olan ve futbolu seven bir şehir. Yıllardır liglerlerde kendinden söz ettirmeyi başarmış ve rakiplerinin hafızalarına kazınmış bir takım. Böyle bir takıma sahip olan kentte çalışmak beni de mutlu ediyor. Benim adıma da sezon başından bu yana keyifli, başarılı ve istikrarlı bir süreç geçiyor.

- Ligde nasıl bir yol haritası çizdiniz?

7 haftalık yenilgisizlikle başladık. Beklentilerin üstündeyiz. Sezon öncesi kimseye büyük sözler verip beklentiye sokmadık. Kısa süreli bir transfer yasağı süreci bile yaşadık. O süreci de hızlı bir şekilde başta Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin ve Kulüp Başkanımız Nurettin Özkat ile aştık. İyi ve doğru bir transfer süreci izledik. Bu takımın geçen sezon banko oynayan 8 oyuncusu gitmişti. Bu konudaki doğru adımlarımızla düzlüğe çıkmamızda büyük pay sahibi olan yönetimimizi kutluyorum. Doğru bir yol haritası belirledik. Sonuçlarını da ligdeki konumumuzla herkese yansıttık diye düşünüyorum. Sahada da ne yapmak istediğini bilen karakterli bir kadro oluşturmaya çalıştık. Sezon başı ‘Neden biz de üst sıraları kovalamayalım?’ diyerek yola çıktık.

- Sezon başındaki hedefleriniz arasında neler vardı?

Biz lige başlarken hiçbir zaman lider olmak ya da sıralamada olmak adına planlamalar yapmadık. Daha çok sahada mücadele eden, birlikte hareket eden, futbolu güzelleştiren, en iyi şekilde Nazilli’yi temsil eden bir anlayış ortaya koymaya çalıştık. Her şeyden önce de takım olmayı istedik. Sonuçlar ya da durumları değerlendirmektense mücadeleci futbolla kendimizden söz ettirmeyi düşündük ve planladık. Bizlerin tecrübesi, takımın isteği ve taraftarın desteği ile zirveye yürüdük. Gönül hep zirveyi istiyor. Gözümüz de hep zirvede. Ben de bir hoca olarak hep başarı odaklı oldum. Bu planlamalar da bizi ligimizde ve grubumuzda üst sıralarda oynamaya itti.

- Takımınızı nasıl buluyorsunuz? Gelişim için hangi adımlar atılmalı?

Futbolun doğasında kazanmak ve kaybetmek var. Biz yenildiğimiz ve berabere kaldığımız hiçbir maçta takılmamayı esas aldık. Sonuçları olumlu da olsa olumsuz da olsa geride bırakmayı bildik. Ligin uzun bir maraton olduğu gerçeğini hiç unutmuyoruz. Bu süreç içinde elbet puan kayıpları olabilir. Önemli olan sizin ligden bir bütün olarak ne beklediğinizdir. Sabır ve anlayış bizim mücadelemizde baş aktör diyebiliriz. Olumsuzlukları geride bırakmaya gayret gösteriyoruz.

- Ligin bütününde zirveye oynamak adına nasıl bir yol izleyeceksiniz?

Ligde üst sıralarda oynayan takımlar hep göz önünde olur. Çok dikkat çeker ve iyi gözlemlenir. Biz yine de sezon başından bu yana izlediğimiz mücadeleci, ne istediğini bilen, dengeli ve kazanmayı isteyen futbol anlayışımızı savunacağız. Birinci de olsak beşinci de olsak bu anlayış devam edecek. Takıntılarımız ve saplantılarımız olmayacak. Rehavete kapılmadan işimizi yapmaya devam edeceğiz.

- Altyapı ile aranızdaki uyumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Nazilli Belediyespor’un düzgün işleyen bir altyapısı var. Tesisleri, hocaları, teknik heyeti, çalışma alanlarının kurgusu ve düzgün oturmuş. Biz takımımızda altyapıdan gelişmiş ve gelen oyuncularımıza yer vermeye çalışıyoruz. Hatta ilk 11’de de yer veriyoruz. Mert Çapar, Hasan Çayrak, Serkan Güler, Efecan Dilmen gibi genç yeteneklerimiz A takımla oynayan, hazırlanan ve maçlara çıkmak için hazır olan oyuncularımızdan. Bizler onların daha çok tecrübe kazanarak gelişmelerini planlıyoruz. Altyapı bir takımın ve kentin vazgeçilmez unsuru olması gerekir. Günümüzün futbolu paraya ve güce dayalı bir hale geldi. Büyük borçlar ve hatalar söz konusu. Altyapının ve futbolcu yetiştiren sistemin oturtulması Türk futboluna daima katkı sağlar.

- Ege futboluyla ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Ege futbol adına yeterli ve uyumlu bir bölge. Gerek tesisleri, gerek iklimi gerek futbola duyulan ilgi bu bölgenin futboldaki destekleyici unsurları oluyor. Doğu bölgelerinin sert hava koşulları idmanlara zorluk çıkartabiliyorken, Ege’de durum böyle değil. Yani futbol adına genel hatlarıyla olumlu özellikler barındırıyor. Bu özellikler de Ege’de futbolun kalitesine ve futbola olan ilgiye büyük katkı sağlıyor. Türk futboluna hep hizmet etmiş ve değerli yetenekler kazandırmış bir konumda. Değerli kulüplerin, yarışan ve futbola yatırım yapan ekiplerin liglerde var olduğu bir gölge. Bu da futbolu Ege adına değerli kılıyor. Futbolun kalitesini yukarılara taşıyor. Ben hem futbolculuk dönemimde hem de hocalık dönemimde Ege’de olmaktan büyük keyif aldım. Özellikle İzmir’de yapımı devam eden statlar bittiği zaman hem İzmir hem Ege Türkiye’nin futbola açılan penceresi olacak.

‘Taraftarımız en büyük gücümüz’

Başarı hemen elde edilen ve sunulan bir olgu değildir. Çalışmayı, özveriyi ve istikrarı gerektirir. Saydığım 3 kavram da Nazilli Belediyespor’un sezon başından bu yana değişmezlerini oluşturuyor. Bu sebepten taraftarımız takımımızı ligin bütününde var olan bir takım olarak desteklesin. Bugüne kadar hep arkamızda durup bizim itici gücümüz oldular. Desteklerini hiç esirgemediler. Bugünden sonra da sonuç her ne olursa olsun bizleri desteklemeye devam etsinler. Desteklerini sürdürsünler. Bu takım bu şehrin futbolu seven halkı ve o güzel taraftarı ile var. Daha güzel işlere imza atmak için onların desteğine ihriyacımız var.

‘Altınordu’yu çok beğeniyorum’

Ülkemizde Altınordu’nun sistemli futbolunu çok takdir ediyorum ve büyük beğeni ile yakından takip ediyorum. Başta Türk Futbolu adına çok değerli bir başkan olan Seyit Mehmet Özkan ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu önderliğinde çok güzel işlere imza atıyorlar. Altınordu kendisini Türkiye’de kabul ettirdiği kadar Avrupa’da da kabul ettirmeyi başardı. Futbolun ülkemizde en doğru şekilde işlemesi adına çalışmalar yürütüyorlar. Eğitimleri, tesisleri ile marka oldular.