Bizler inandık, siz de inanın

Fatih Tanfer: Futbolda başarıya ulaşmak isteyenler adına gerçekci bir hesap yaptı. Eğer bir takım ifade ettiği gibi ortalama iki puanla giderse hedeflediği şampiyonluğa ulaşmaması mümkün değil. Birde Cİ Group Bucaspor ise bu kadar yetenekli, bu kadar tecrübeli oyuncuları kadrosunda barındıran bir takım bunları rahatlıkla başarması gerekir. Hatta bana göre 20 dakika 10 kişi oynayan rakibini de rahatlıkla yenmesini beklerdim. Artık Bucaspor teknik direktöründen maç öncesi oyunu daha iyi planlayan ve sahada bunu kusursuz uygulayan ekibi oluşturması, geçen yılki gözyaşı dolu sezon yerine mutluluk getiren bir takımın oluşmasına neden olacaktır. Ayrıca Bucaspor’un güçlü, tecrübeli ve bir gerçek ki yaş ortalaması yüksek kadrosu var. Hep iddia ediyorum ve bu düşüncemde de ısrarlıyım. Bucaspor Futbol Akademisi’nden gördük ki birçok genç yetenek çıkıyor. İşte Başakşehir’e giden iki oyuncu ve ardından istenilen birçok oyuncu. O nedenle Cuma, İsa, Enes’in hızla takıma kazandırılmasının büyük katkı sağlayacağı ve bunların önce Bucaspor’un başarısına pozitif etkileri olacağı, ardından ileri dönemde de transfer aylarının vazgeçilmez oyuncuları olacağına inanıyorum. Bu konuda hocaya güveniyorum. Bucaspor’un başarısınada olumlu katkı vereceğine inanıyorum.



Mehmet Demirtaş: Şampiyon olmak için şampiyon kadro kurmak gerekir. Bunu Başkan Cihan Aktaş ve teknik heyet, yeni sezon öncesi kurdukları iddialı kadro ile herkese kanıtladı. İlk maçta alınan gollü galibiyet de bu hedefin bir göstergesi olmuştu. Deplasmanlar hemen hemen her takıma zordur. Böylesi büyük hedefleri olan ve büyük bütçelere kurulan takımların da puan kaybetmeye lüksü yoktur. Deplasmanlarda alınan 1 puan kayıp da değildir kazanç da. Ben inanıyorum ki Ci Group Buca, ligin geri kalanında herkese bir üst ligi ne kadar arzuladığını gösterektir. Kötü gitmiyorlar. Daha iyi olacaklardır.