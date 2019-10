Bodrum Cup’ta mutlu son

Katılımcılar American Hospital The Bodrum Cup’a son yarışın ardından Süperstar Ajda Pekkan’ın muhteşem konseriyle veda edecek. Amerikan Hastanesi’nin isim sponsorluğu ve Yalıkavak Marina’nın ana sponsorluğuyla bu sene 31. yılını kutlayan The Bodrum Cup’ın son startı, Yalıkavak Marina Etabı’nda veriliyor. 25 Ekim’de Kissebükü-Gümüşlük arasında 15 mil uzunluğundaki rotada gerçekleşen Opet Etabı’nın birincisi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Dragon Fly oldu.



Gelir Mehmetçik’e

American Hospital The Bodrum Cup’ın bu yılki son yarışı ise Gümüşlük-Yalıkavak arasında 16 millik bir rotada gerçekleşecek olan Yalıkavak Marina Etabı olacak. Yarışçılar ve katılımcılar, nefes kesen yarışların ardından American Hospital The Bodrum Cup’a Ajda Pekkan’ın muhteşem performansıyla eğlence dolu bir veda edecek. Bu konserden elde edilen gelir de Mehmetçik Vakfı, Türk Eğitim Vakfı’nın çatısı altında oluşturulan Prof. Dr. Galip Beygü İsen The Bodrum Cup Eğitim Fonu, Bodrum Sağlık Vakfı ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği’ne bağışlanacak.