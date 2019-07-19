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    HaberlerEgeBodrum’a yürüyen hastane
    19.07.2019 - 07:50

    Bodrum’a yürüyen hastane

    Bodrum’a yürüyen hastane

    MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde bir firma tarafından üretilen ve ilk olduğu belirtilen ‘Mega ambulans ve mobil hastane otobüsü’ düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Acil sağlık alanında dünyada yeni bir akım başlatmasının beklendiği belirtilen sağlık aracında 8+1 hastaya anında müdahale edilebildiği kaydedildi. Şirket Müdürü Gökhan Şen, “Aynı anda 8 yoğun bakım hastası yatabiliyor. Hastaların nabzı, EKG’si, vücut ısısı, oksijeni, tansiyonu ayrı ayrı ekranlarda izlenebiliyor” dedi. Başkan Aras da, dünyada ilk olan projenin Bodrum’da hayata geçirilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti. l DHA

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