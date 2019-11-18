Bornova, AB ile yarışıyor

3. Ege Ekonomik Forum’daki “Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm” konulu panelde konuşan Başkan İduğ, “Bornova, konut fiyatlarındaki artışla AB ülkeleriyle yarışıyor. Konut fiyatlarındaki artışta, Avrupa Birliği ülkeleri arasında rekor Almanya’nın, İzmir ve Bornova ise AB ülkeleriyle rekabet ediyor. Talep çok fazla” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük sorununun alt yapı olduğunu sözlerine ekleyen İduğ, “Yerel yönetimlerin, alt yapı yatırımlarını gerçekleştiren bütün paydaşlarla koordineli çalışması gerekiyor . Akıllı şehir yaratabilmek için kurumlararası koordinasyonu sağlamalıyız. Benim en büyük hayalim koordineli bir şekilde kenti yönetebilmek ve gelecek planlamasını yapabilmek” dedi.

Vergi kolaylığı

Bornova Belediyesi, son ödeme tarihi 2 Aralık olan emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri için ilçe sakinlerinin işini kolaylaştırdı. Büyükpark içindeki Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi ve Çamdibi Veznesi’nden gerçekleştirilen ödemeler, belediye.bornova.bel.tr adresinden ve belediye binası bahçesinde bulunan akıllı vezneden de günün 24 saati online olarak yapılabiliyor.