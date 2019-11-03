Bornovalılar, Kitap Günleri’ne akın etti

İzmir’in en uzun süreli kitap fuarı olan Bornova Kitap Günleri sona erdi. Bornova Belediyesi’nin ilk kez düzenlediği Büyük Park’taki etkinlik yoğun ilgi gördü. Altı gün süren ve 40 yayınevinin katıldığı etkinlikte, 31 yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladı. Organizasyonda okurları ile buluşan ilk isim ‘Az daha çoktur’ isimli kitabıyla Bornova Kaymakamı Fatih Genel oldu.

Geleneksel olsun

Oyuncu, yazar ve kişisel gelişimci Hale Caneroğlu’da ‘Mutluluk Virüsü, Dikkat Kitapla Bulaşır’ adlı kitabını imzaladı, düzenlenen söyleşide sevenleriyle buluştu. Bornova Kitap Günleri’nin önemli isimlerinden olan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da, ‘Benim En Güzel Hikayem Hayatım’ isimli kitabını imzaladı. Bu sene ilk kez gerçekleşen Kitap günleri’nin geleneksel olmasını istediklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Ruhun gıdası sadece müzik değil, aynı zamanda kitaptır. Düzenlediğimiz fuarla insanlarımıza kitapları sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak istedik” diye konuştu.