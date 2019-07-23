23.07.2019 - 02:07
Bostanlıspor boksta kürsüde
15 Temmuz’u anma Gençler Kick Boks Ege Bölge Şampiyonası’nda Bostanlıspor’un 4 sporcusundan ikisi kürsüye çıktı.
İlk kez ringe çıkan 4 sporcudan ikisinin kürsüde yer alarak kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade eden Bostanlıspor Kick Boks baş antrenörü Aytaç Uyanıker, “Kısa bir süre önce antrenmanlara başlayan Doğukan Günay ve Aynur Yeşilay’ı kazandıkları dereceler adına onları kutluyor, gurur duyuyorum” dedi.
Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.