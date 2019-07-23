Bostanlıspor boksta kürsüde

İlk kez ringe çıkan 4 sporcudan ikisinin kürsüde yer alarak kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade eden Bostanlıspor Kick Boks baş antrenörü Aytaç Uyanıker, “Kısa bir süre önce antrenmanlara başlayan Doğukan Günay ve Aynur Yeşilay’ı kazandıkları dereceler adına onları kutluyor, gurur duyuyorum” dedi.