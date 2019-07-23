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    HaberlerEgeBostanlıspor boksta kürsüde
    23.07.2019 - 02:07

    Bostanlıspor boksta kürsüde

    15 Temmuz’u anma Gençler Kick Boks Ege Bölge Şampiyonası’nda Bostanlıspor’un 4 sporcusundan ikisi kürsüye çıktı.

    Bostanlıspor boksta kürsüde

    İlk kez ringe çıkan 4 sporcudan ikisinin kürsüde yer alarak kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade eden Bostanlıspor Kick Boks baş antrenörü Aytaç Uyanıker, “Kısa bir süre önce antrenmanlara başlayan Doğukan Günay ve Aynur Yeşilay’ı kazandıkları dereceler adına onları kutluyor, gurur duyuyorum” dedi.

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