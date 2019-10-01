Bozdağ’da kayak 2020’de başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ödemiş’te iki yıl önce kapatılan tesislerin gelecek yıl kayak sezonunda hizmete girmesini planladıklarını söyledi, “Bölgenin dağlık bölümüne çığ önleme perdeleri yapacağız” dedi.

Bozdağ Kayak Tesisleri’nde incelemede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ödemiş’teki Bozdağ Kayak Merkezi’ni gelecek yıl kayak sezonunda hizmete sunmayı planladıklarını söyledi. Pakdemirli, “İzmirli olarak benim de çok defa geldiğim, kayak yaptığım bir alan. Bölge insanına hizmet veren, bölge gençlerinin gelip eğlendiği, kayak yaptığı ve kışlarını spor yaparak geçirdiği bir merkezdi. Bakan olmamın ardından arkadaşlardan bilgi aldım. Ödemiş ziyaretimizde de konunun aslında çığla ilgili olduğunu ve bu bundan dolayı tesisin işletmesinin emniyetli olmayacağı konusu ortaya çıktı” dedi.

‘365 gün yaşamalı’

Merkez, çığ tehlikesi nedeniyle 2017 yılında İzmir Valiliği’nce kapatıldı ve bir daha hizmet vermemişti. Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘Ege’nin Uludağ’ı’ olarak adlandırılan içinde 80 kişilik konaklama tesisi, 2 teleski, 1 telesiyej, 3 kayak pisti, kafeterya, restoranı bulunan tesisin yeniden faaliyete geçmesi için çığ perdesi yapılmasına karar verdi.

Zirveye çığ önleme perdelerinin yapılması için talimat verdiğini belirten Bakan Pakdemirli, “İhale süreci başladı. Bu yıla yetiştiremedik ama inşallah önümüzdeki kayak sezonuna biz bunu yetiştirmiş olacağız. Kayak sezonuna yetiştiği zaman hem Manisa’ya hem Aydın’a hem de İzmir’e hizmet veren bir kayak merkezine kavuşmuş olacağız. Projenin toplam maliyeti 15 milyon lira olacak” diye konuştu. Tesisler açılmadan önce Ödemişli gençlerle buraya gelerek kayak yapmak istediğini aktaran Pakdemirli, “Kiracı yatırım yapmaya istekli. Bölgemiz insanına yakışır, bölgemiz insanına yaraşır bir şekilde bu tesislerin daha iyi bir noktaya getirilmesi açısından özel sektör işleticimiz gerekli çalışmaları yapacağını kabul ve taahhüt etti. Bu bölgenin tekrar kış turizmine kazandırılması gerekiyor. İzmir, Manisa, Aydın gibi bölgeler sadece denizi ile anılan değil, kar ile anılan bölgeler de olabilir. Çünkü, turizm hakikaten çok önemli” diye konuştu.

Orman Genel Müdürlüğü’nün de, bölgede bir dağcılık kulübü kuracağını dile getiren Pakdemirli, kısıtlı bütçesi olan gençlerin kayak yapmasına yönelik faaliyetlerin başlatılacağını kaydetti, “Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyarak spora yönlendirmiş olacağız” dedi. Tesisin ayağa kalkmasının önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şunları söyledi:

“Bu iş öncelikle kış ayları ile başlayacak ama öncelikle tesisin de ayağa kalkması lazım. Yani hem konaklama imkanlarına tekrar kavuşulması hem de sıcak bir çay, çorba imkanının tekrar verilmesi gerekiyor. Böylece bu güzelliğe bölge insanı 365 gün sahip çıkacaktır diye düşünüyorum.”

‘Sütte kazanan üreticimiz olmalı’

AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılan Bakan Bekir Pakdemirli; süt fiyatlarının daha iyi noktalarda olması gerektiğini belirtti, “Fiyatı 1 lira 70 kuruştan 2 liraya çıkarmıştık ama ben bunu da açıkçası yeterli görmedim. En yakın zamanda toplanacak Süt Konseyi’ne de biz tavsiye kararı olarak veya bakanlığımızın yönlendirmesi olarak da bu fiyatların attırılması gerektiği mesajını ileteceğiz” dedi. Pakdemirli, çiğ sütü de kalite esaslı olarak sınıflandıracaklarını açıkladı, “İyi süt getirene sanayici de iyi para ödemek zorunda kalacak. Herkes iyi süt üretecek, sektör de üretici de kalkınacak. Küçük aile işletmelerine de yüzde 40 hibeli damızlık sığırı vereceğiz” dedi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında organomineral gübre üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Pakdemirli, “Normalde dap gübresine yüzde 20-30 daha ucuz, daha iyi bir gübreyi piyasaya sürecek düzenlemeleri yapıyoruz” dedi. Pakdemirli, dane zeytine de desteğin başlatılacağını söyledi.