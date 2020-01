‘British Town’ 40 şubeye ulaştı

25 yılı aşan eğitim tecrübesiyle Türkiye’nin en yaygın dil eğitim kurumlarından biri olan British Town Dil Kasabası Dil Okulları, büyümeye devam ediyor.



Teknoloji imkânları



Avrupa Dil Portfolyosu onaylı eğitim programı, tamamı enformasyon eğitimini tamamlamış yerli ve yabancı uzman eğitmen kadrosu ve yüzde 100 memnuniyet garantisi veren British Town şube sayısını 40’a çıkarttı. İzmir’in en çok tercih edilen kurumlarından birisi olan British Town Dil Kasabası’nın kentte 5 şubesi bulunuyor.İngiliz kültüründen izler taşıyan tasarımı ile dil eğitimini kültürel adaptasyonun bir parçası haline getirmeyi hedefleyen British Town Dil Okulları, sınıflardaki akıllı tahtalar ve son teknoloji bilgisayar laboratuvarı ile teknolojinin tüm imkânlarını da eğitime entegre ediyor. Gördükleri yoğun talebin ardından İzmir’de 5 şubeye ulaştıklarını belirten British Town Dil Kasabası Kurucusu Melih Kahramaner, şunları söyledi:









Yüzde 100 memnuniyet



“Yol haritamızı Avrupa Dil Portfolyosu’na göre belirlediğimiz British Town Dil Kasabası Dil Okullarımız, alanında öncü firmalardan birisi haline geldi. Uzman eğitmen kadromuzla, yüzde yüz memnuniyet garantisi ile hizmet veriyoruz. Verdiğimiz kursların sonunda, kursiyerlerin seviyelerini ölçümlüyor, bunun yanında kendilerini değerlendirmelerine de fırsat veriyoruz. Eğer geldikleri seviyeyi yeterli görmezlerse tamamen ücretsiz bir şekilde kur tekrarı alabiliyorlar. British Town’da İngilizce’nin yanında ikinci bir yabancı dil öğrenmek isteyen kursiyerlerimize ise yüzde 80 indirim olanağı sağlıyoruz.”



Her yaşa uygun



British Town olarak her yaştan öğrenci kabul ettiklerini de belirten Kahramaner, “Okullarımızda 7 yaşından itibaren herkese dil kursu veriyoruz. 7-14 yaş arası çocuklarımız için ‘welcome’ gruplarımız, lise ve üniversite öğrencisi gençlerin ağırlıklı olarak tercih ettiği haftasonu gruplarımız ve çalışanlar için haftaiçi akşam gruplarımız bulunuyor. Biz British Town olarak yalnızca İngilizce eğitimi vermiyor, İngilizce’yi bağlı olduğu kültürel öğelerle birlikte kursiyerlerimiz için bir yaşam biçimi haline getirerek kalıcı öğrenme sağlıyoruz. Bu da British Town’ı her yaştan dil öğrenmek isteyen kişilerin ilk adresi haline getiriyor” dedi.



Yoğun talep var

Melih Kahramaner, özellikle Anadolu’nun farklı şehirlerinden franchise sistemiyle şube açmak isteyen iş insanı ve eğitimcilerden yoğun talep gördüklerini belirtti. Kahramaner, bu yıl şube sayısını artırarak daha da büyümeyi ve eğitimde dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek yenilikleri sistemlerine entegre etmeye devam edecekleri ifade etti.



Kariyerinize Bemar katkısı



2004 yılında iki sınıf olarak satın aldığı bilgisayar kursunu, bugün Türkiye genelinde 23 şube ve 50 bin öğrencisiyle alanında lider olan Bemar Kariyer Okulları’na dönüştüren Melih Kahramaner, genç nufüsun iş derdini çözmek ve üniversiteden mezun olup da piyasaya entegre olamayanlara ulaşmak için çalıştıklarını belirtti.



Uzman eğitmenler



Mali müşavirler, dış ticaret, insan kaynakları, bilişim gibi alanlardan uzmanlarla mesleki eğitimler verdiklerini ifade eden Kahramaner, “Mezun olanların kendi bölümleri ile alakalı piyasa bilgilerindeki eksikleri doldurmak istedik. “Kariyerinize büyük artı katıyoruz” sloganıyla mesleki eğitimler veren Bemar Kariyer Okulları, ülkemizin ilk uzaktan eğitimlerini yapan kurumlarından biri. Muhasebe-finans, grafik tasarım, yazılım, web, bilgisayar yazılımları gibi çok sayıda ve farklı alanlarda eğitim verilen Bemar’daki eğitimlerin en önemli özelliği, katılımcılara tamamen uygulamalı bir eğitim olanağı sunması. Bütün eğitimler özel sınıf ya da bilgisayar laboratuvarında, uluslararası standartlarda ve tamamen uygulamalı olarak devam ediyor” diye konuştu.