05.10.2019 - 02:30 |
Bu kampanya 10 numara
Agora Alışveriş Merkezi, ‘10 Numara Kampanya’yla 31 Aralık’a kadar ‘Agora Card’la alışveriş yapan 30 çifte Altın Yunus Çeşme Resort&Thermal Hotel’de 1 gün tatil fırsatı sunuyor.
Çekilişe katılabilmek için 1-31 Ekim, 1-30 Kasım, 1-31 Aralık dönemlerinden birinde alışveriş merkezindeki mağazalardan alışveriş yapılması ve danışma noktasına başvurulması yeterli.
Arslantepe Höyüğünde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulunduMalatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.