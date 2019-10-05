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    HaberlerEgeBu kampanya 10 numara
    05.10.2019 - 02:30 |

    Bu kampanya 10 numara

    Agora Alışveriş Merkezi, ‘10 Numara Kampanya’yla 31 Aralık’a kadar ‘Agora Card’la alışveriş yapan 30 çifte Altın Yunus Çeşme Resort&Thermal Hotel’de 1 gün tatil fırsatı sunuyor.

    Bu kampanya 10 numara

    Çekilişe katılabilmek için 1-31 Ekim, 1-30 Kasım, 1-31 Aralık dönemlerinden birinde alışveriş merkezindeki mağazalardan alışveriş yapılması ve danışma noktasına başvurulması yeterli.

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    4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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