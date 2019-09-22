Büyü bozuldu

Göztepe maçın ilk düdüğünden itibaren rakibi Konyaspor karşısında doğru oyun planı ile oynadı. Agresif ve enerjik oyun yapısı vardı. Savunmadan hücuma geçişlerde çok iyiydiler.



Sarı kırmızılıların ikinci yarıdaki 5 dakikalık uzatma ile devrenin tamamında 10 kişi oynamalarına rağmen coşkuları en üst düzeydeydi. Bu coşku maç boyunca da devam etti. Oyunu defanstan iyi kurdular orta alanı pozitif yönlendirdiler.



Göztepe’de Beto yine soğuk kanlı ve pozisyon takibiyle güven verdi. Defansın merkezinde Alpaslan ve Titi ikilisinin oyun bilgileri ve becerileri yüksekti. Doğru zamanda doğru yerde bulundular ve rakiplerine pozisyon vermediler. Alpaslan iyi oyununu bu yılın ilk golünü atarak da taçlandırdı.

l Bekleri ataklara doğru katıldı. Özellikle ilk yarıda bu doğru organizasyon sonucu tabiri yerindeyse Konyaspor’u adeta sahadan sildi. 5 net gol kurtaran kaleci Serkan Kırıntılı, Konyaspor’u hezimetten kurtardı.



Maestro Soner ve Mossoro



Takımın her iki beki Gassama ve Berkan iki yönlü görevlerini yaptılar. Berkan’ın penaltıya sebep olan ortası harikaydı. Göztepe orta sahayı çok iyi kapatıp Konyaspor’un oyunu ikinci bölgeye taşımasına izin vermedi. Başrol oyuncusu takımın dinamosu Poko’ydu. Ancak 50. dakikada atılması sonrası takım 10 kişi kaldı.



Orta alanda Göztepe adına Soner ve Mossoro vardı. Soner orta alanda oyun görüşü yüksek, soğuk kanlı, isabetli ve uzun paslarla etkili olurken, Mossoro akıllı ve tecrübeli bir oyuncu. İyi top kullandı. Cezaalanına girip gole yakın oynadı. Hücumda Jerome maçın başından itibaren oynatan santrfor rolünü iyi yaptı. Rakip savunmanın koşularıyla dengesini bozdu. Serdar Gürler, enerjik ve tempolu bir oyun oynadı. Oyuna sonradan giren Halil ise penaltıyı yaratan isim oldu. Oynadığı sürede kanadını etkili kullandı. Rakibin üstüne gitti, boş alanlarda etkiliydi. Göztepe’de hakettiği üç puanı alıp taraftarını sevindirdi.



Tuna, büyük katkı verdi



Maç sonunda oyuncular ile taraftar arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu da birkez daha görme fırsatını elde ettik. Bence sahada büyük mücadele eden ve üç puanı kazanan oyuncularının yanında Teknik Direktör Tamer Tuna’dan da söz etmek gerekir. Öncelikle rakibini iyi analiz edip, takımını doğru oyun planıyla oynattı. Takımı 10 kişi kalınca oyun bilgisini ve mantığını kullanıp Castro, Halil ve Reis’i oyuna alıp 3 doğru ve nokta değişiklik yaptı. Takımına büyük güç verdi. Derler ya bir takım için teknik direktör bazen her şeydir diye. Bence de oyuncuları gibi Tamer Tuna’da alkışı sonuna kadar haketti. Sonuç olarak kazanılan bu 3 puan ile Göztepe’de gol atamama büyüsü bozuldu ve Göztepe’nin muhteşem taraftarı ile oyuncular tekrardan bütünleşerek üzerlerindeki baskıyı da atmış oldu.



AROG’lu gönderme



Göztepe, Konyaspor galibiyeti sonrası kulübün sosyal medya hesaplarında ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın oynadığı AROG filminin bir sahnesiyle gönderme yaptı. Sezon öncesi kulübün resmi internet sitesinde, “Gol sevinçlerimiz hazır” başlığıyla oyuncuların gol sevinçlerini gösteren video yayınlayan Göztepe, ilk 4 haftada hiç gol atamayınca sosyal medyada espri konusu oldu. Dün Konya karşısında şanssızlığını penaltı golüyle kıran sarı kırmızılılar, resmi Twitter hesabından Cem Yılmaz’ın AROG filmindeki futbol maçında takımının attığı ilk golü ve gol sonrası söylediği, “Büyü bozuldu” sahnesini yayınladı.