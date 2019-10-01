Büyük Akdeniz şöleni dünyayı ağırlayacak

3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, birbirinden ünlü şeflerle, lezzet tutkunlarına unutulmaz üç gün yaşatacak. Etkinliğin yürütme kurulundaki Ender Şire, “Kent gastronomide her geçen gün öne çıkıyor, markalaşmada emin adımlar atıyor” dedi.







4-6 Ekim günleri arasında Adana mutfağı, Akdeniz ülkeleriyle buluşacak.



Büyük Akdeniz Şöleni temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne; dünyanın en iyi kasabı olarak bilinen İtalyan Dario Cecchini, İspanyol Juan Jose López, Bosna-Hersekli Nihad Mamaledzija, Fransız Christian Plumail, Tunuslu Rafram Chaddad, Arnavut Altin Prenga ve Lübnanlı Anissa Helou gibi uluslararası isimler ve konuk ülke olarak Güney Kore katılacak. Türkiye’den ise; Cüneyt Asan, Hazer Amani, Danilo Zanna, Ebru Baybara Demir, Eyüp Kemal Sevinç ve Yunus Emre Akkor gibi ünlü şefler yer alacak. Yerel ustalar da şovlarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.



Festivalin yürütme kurulunda yer alan Ender Şire’ye (Ender Mutfakta) etkinliğin gastronomi sektörüne neler katacağını sorduk, program hakkında bilgi aldık.



Herkes sizi ‘Ender Mutfakta’ olarak tanıyor. Ender Şire kimdir, festivalde neler yapacaksınız biraz bahseder misiniz?



Festival için gelecek olan sosyal medya fenomenleriyle ilgileniyorum, programlarını yapıyorum. Uluslararası niteliğe sahip olan festivale; İtalya, Malta, Lübnan, KKTC, İspanya, Fransa, Tunus, Fas, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinden şefler katılacak. Aynı zamanda Güney



Koreli şefler bizimle olacak.



Türkiye’nin gastronomi alanındaki en önemli diğer şehirleri Gaziantep ve Hatay da konuk şehir olarak katılacak. Adana, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında dahil olmak için başvurusunu tamamladı. Bu, markalaşma hedefine yönelik atılmış büyük bir adım.



Festivalin bu yılki konusu ne peki?



Festivalin bu yılki çıkış noktasını ‘Büyük Akdeniz Şöleni’ olarak belirledik. Festival bu yıl, Adana’nın mutfak zenginliğini en doğru mesajlarla tanıtmak ve Akdeniz ülkeleri arasında ortak mutfak kültürü üzerinden bir dostluk köprüsü kurmayı amaçlıyor.



En uzun şiş rekoru



Adana Lezzet Festivali’nde ilginç bir de rekor denemesi de yapılacak…



222 metrelik dünyanın en uzun et şişi denemesi için hazırlanıyoruz. Çin’in kırdığı rekoru geçerek Guiness Rekorlar Kitabı’na girmek için hazırlıklar yapılıyor.



Yerel yönetimden destek alıyor musunuz?



Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar festivale büyük destek verdi. Adana mutfağı içinde tarih boyunca süzülüp gelen, eşi benzeri olmayan bir bilgi birikimini barındırıyor. Hep birlikte bu bilgi birikimini tüm dünyaya tanıtmak ve daha da önemlisi; gelecek nesillere taşımak için çalışıyoruz.









Diğer destekçileriniz kimler?



Merkez Park’ta, üç gün boyunca gastronomi dünyasının nabzının atacağı festivali, başta Adana Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, Adana ilçe belediyeleri, Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Akdeniz İhracatçılar Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Turist Rehberleri Birliği, Çukurova Turistik Otelciler Birliği, Mutfak Dostları Derneği, Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği, Çukurova Aşçılar Derneği gibi çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından destekleniyor.

Son olarak, festivalin nasıl bir etkisi olacağını öngörüyorsunuz?

Açıkçası, bizim beklentimiz büyük. Bundan önceki festivallerde de beklentilerimiz her zaman doğru çıktı. 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin ise Adana’nın yok olmaya yüz tutmuş geleneksel mutfak kültürünün uluslararası kitlelerle buluşmasına aracılık etmesini, geleneksellik ve yerel gastronomi kavramlarını harmanlayıp Adana’nın dünyada yükselen turizm destinasyonu olarak markalaşmasına katkı sağlamasını bekliyoruz.









Zengin etkinlik programı



Katılımcıları neler bekliyor?



İçerik çalışması alanının en deneyimli ajansı Logos İletişim tarafından yapıldı. Festivalin organizasyonunu ise Yedi İletişim yapıyor.









3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde bu yıl, Adana’nın geleneksel mutfak zenginliğini yansıtan yerel ustalardan ve davetli Akdeniz ülkelerinden mutfak atölyeleri ve şovlar, tadım oturumları, söyleşiler, paneller, çocuk etkinlikleri ve kentin önde gelen lezzet markalarının stantları gibi öğeler de etkinlik programında yer alacak.









