Büyük final sonuçlandı

Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Miss&Mr Model of Turkey 2019 finali, dün gece Kaya İzmir Thermal&Convention’un ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleşti. 14 kadın ve 14 erkek finalistin dereceye girebilmek için mücadele ettiği gecenin sunuculuğunu model ve sunucu Elif Ece Uzun ve moda ve stil danışmanı Erdal Güvenç yaptı. Türkan Şoray’a benzerliği ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Caroline, başarılı popçu Yılmaz Taner, Çağla ve Tolgay izleyenleri şarkılarıyla coşturdu.

Gecede Çağla Pekmezci ve Ali Öner birinci geldi. Genç modellere ödüllerini Miss&Mr Model Of Turkey Kurucu Başkanı Akif Örük ve Miss&Mr Model of Turkey 2006 birincisi model Ece Begüm Yücetan verdi.