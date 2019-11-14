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    HaberlerEge HaberleriBüyükşehir, tarihi yapıları koruyor
    14.11.2019 - 01:11 |

    Büyükşehir, tarihi yapıları koruyor

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, onlarca yapıyı yok olmaktan kurtardı; kazı çalışmalarıyla Anadolu’nun en büyük antik kentlerinden biri olan Laodikya gün yüzüne çıkarıldı

    Büyükşehir, tarihi yapıları koruyor

    Denizli’nin tarihi değerlerini restore ederek kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar onlarca tarihi yapıyı yok olmaktan kurtardı. Külahçıoğlu Un Fabrikası, Merzeci Un Değirmeni, Cezmi Ökten Evi, Necdet Ökten Evi, Adil Beştaş Evi, Necdet Bilge Evi, Abdüloğlu Evi, Sürücü Evi, İbrahim Çallı Evi, Denizli Evi, Konyalıoğlu Evi, Hüseyin Yarenli Evi, Balcı Evi, Buldan Tarakçı Evi, Çivril Mavi Ev, Bereketler Su Sarnıcı, Yediler Türbesi, Baklan Hüsamettin Gazi Türbesi, Üzüm Dedesi Türbesi, Tavas Tekke Yaren Ali Dede Türbesi, Tavas Alaman Sarnıcı, Mehmet Gazi Türbesi, Ali Kahya Türbesi ve Şirvani Türbesi yenilendi.
    Anadolu’nun en büyük antik kentlerinden biri olan Laodikya’nın gün yüzüne çıkarılıp dünya kültür mirasına kazandırılması için de büyük çaba harcandı. Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, “Geçmişi olmayan bir toplumun geleceği de olmaz” dedi.

    Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.
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    13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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