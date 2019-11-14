Büyükşehir, tarihi yapıları koruyor

Denizli’nin tarihi değerlerini restore ederek kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar onlarca tarihi yapıyı yok olmaktan kurtardı. Külahçıoğlu Un Fabrikası, Merzeci Un Değirmeni, Cezmi Ökten Evi, Necdet Ökten Evi, Adil Beştaş Evi, Necdet Bilge Evi, Abdüloğlu Evi, Sürücü Evi, İbrahim Çallı Evi, Denizli Evi, Konyalıoğlu Evi, Hüseyin Yarenli Evi, Balcı Evi, Buldan Tarakçı Evi, Çivril Mavi Ev, Bereketler Su Sarnıcı, Yediler Türbesi, Baklan Hüsamettin Gazi Türbesi, Üzüm Dedesi Türbesi, Tavas Tekke Yaren Ali Dede Türbesi, Tavas Alaman Sarnıcı, Mehmet Gazi Türbesi, Ali Kahya Türbesi ve Şirvani Türbesi yenilendi.

Anadolu’nun en büyük antik kentlerinden biri olan Laodikya’nın gün yüzüne çıkarılıp dünya kültür mirasına kazandırılması için de büyük çaba harcandı. Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, “Geçmişi olmayan bir toplumun geleceği de olmaz” dedi.