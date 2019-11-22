‘Cami, kaynaşmanın dayanışmanın yeri’

İzmir’de Bilal Saygılı Camii’ni hizmete açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kaynaşmanın, dayanışmanın, öğrenmenin mekânı olan camilerimizi hayatımızın merkezi haline getirmek gerek” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere dün İzmir’e geldi. Erdoğan’ı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile çok sayıda partili karşıladı.

Bilal Saygılı Camii’nin açılışı için geldiği Ege Üniversitesi’nde MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Saffet Köse ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılarla birlikte cuma namazını kıldı; ardından yaptığı konuşmada, “Camilerimizi hayatımızın merkezi haline getirmek gerek” dedi.

‘Öksüz bırakmayın’

Camilerin, hiçbir zaman namaz bitince, iş bitince terk edilen bir mekân olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cami; muhabbetin, kaynaşmanın, dayanışmanın yeri. Öğrenmenin, öğretmenin, diyaloğun, istişarenin mekânı. Müminler, tüm renkleri ile kardeş olduklarının bilincine camilerde ulaşır. Cemaati olmayan cami ne kadar ihtişamlı olursa olsun yetimdir. Ege Üniversite öğrencileri başta olmak üzere, bölgede yaşayan vatandaşların camiyi öksüz ve yetim bırakmayacaklarına inanıyorum.” Ege Üniversitesi’ndeki törenin ardından AK Parti İzmir İl Merkezi’ne geçen Erdoğan, daha sonra Kiraz’a gitti. Burada da yağmura rağmen büyük bir ilgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı, “Durmak yok yola devam” dedi.

Gerekli her türlü donanıma sahip

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı tarafından yapımı 2016’da başlayan ve dün ibadete açılan “Bilal Saygılı Camii ve Kültür Merkezi” yedi bin 500 metrekare alan üzerine inşa edildi. Kubbe yüksekliği 28, minare yüksekliği 50 metre olan caminin kapalı alanında aynı anda üç bin kişi, açık alanında da dört bin kişi namaz kılabilecek.

Sultan Ahmet Camii’ndeki merkezi plan şeması esas alınan camide, klasik Osmanlı mimari anlayışı örnek alındı, o devrin avizelerine benzer aydınlatma yapıldı. İnşaatında Yozgat şefaatli kireç taşı, Ankara ve Manisa andezit taşı kaplamaların yer aldığı ibadet merkezinin kapılarının ahşap işçiliği dikkat çekiyor.

Hat sanatı, nakışlar, oyma kabartma desenler ve 2 mm kalınlığında saf kurşun kaplı kubbeler, çatılar ve saçaklarla bezenmiş camide, Marmara mermeri ve Kütahya siyahı kullanıldı. Son teknoloji iklimlendirme ve ses sistemi ile dikkat çeken Bilal Saygı Camii’nde, çocuk oyun alanı, konferans ve sergi salonu, aşevi, toplantı odası ve 1500 metrekarelik kültür merkezi dikkat çekiyor.

‘Gençlerimiz için önemli’

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, caminin, gençlerin manevi ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılayacağını söyledi. Caminin İzmir’e kazandırılmasında emeği geçen Saygılı ailesine teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti: “Ege Üniversitesi’nin böyle bir camiye ihtiyacı vardı. Kendilerine hayırlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. - AA