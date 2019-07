Can dostlar, yeni yuvalara kavuşuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı Türkiye’nin en kapsamlı barınaklarından olan Geçici Hayvan Bakımevi’nde bu güne kadar bin 759 can dost sahiplendirildi. Yuva bekleyen can dostların daha ferah bir ortamda yaşamalarının sağlandığı bakımevinde, düzenli aralıklarla havuzlar temizleniyor.

‘Satın alma’

Sıcak havanın oluşturabileceği olumsuzluklar ve deri problemlerine karşı can dostlar tıraş ediliyor, iç ve dış parazitlere karşı ilaçlanıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde bugüne kadar uzman hekimler tarafından 9 bin 802 can dostun tedavisi yapıldı, 8 bin 892’si kısırlaştırıldı. Rehabilite edilen can dostlar yeni yuvalarına kavuştu. Can dostlara saygılı projeler ürettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Can dostları satın almak yerine sahiplenin” diye konuştu.