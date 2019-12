Can dostlara kulübe

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki tüm can dostlara her türlü desteği veriyor. Binlerce sokak hayvanına aşı, kısırlaştırma, rehabilitasyon, sahiplendirme ve tedavi gibi işlemler yapan ekipler, 2019 yılında toplam 7 bin 413 can dosta sahip çıktı.

Minikler boyadı

Havaların soğuması ile harekete geçen Akhisar Belediyesi de, sokaktaki sahipsiz kedi, köpek ve kuşlar için dizayn ettiği kulübelerin tasarımını çocuklara bıraktı. Çocuk Atölyesi’nde minikler, hem hayvan sevgisini öğrendi hem el becerilerini geliştirdi.