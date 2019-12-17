17.12.2019 - 00:02 |
Can dostlara kulübe
Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki tüm can dostlara her türlü desteği veriyor. Binlerce sokak hayvanına aşı, kısırlaştırma, rehabilitasyon, sahiplendirme ve tedavi gibi işlemler yapan ekipler, 2019 yılında toplam 7 bin 413 can dosta sahip çıktı.
Minikler boyadı
Havaların soğuması ile harekete geçen Akhisar Belediyesi de, sokaktaki sahipsiz kedi, köpek ve kuşlar için dizayn ettiği kulübelerin tasarımını çocuklara bıraktı. Çocuk Atölyesi’nde minikler, hem hayvan sevgisini öğrendi hem el becerilerini geliştirdi.
CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandıCumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.