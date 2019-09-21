Çandarlı otoyolu yıl sonunda tamam

56 kilometresi otoyol, 40 kilometresi bağlantı yolları olmak üzere toplam 96 kilometre ve 6 şeritli olarak yapılan yol üzerinde, 946 metre uzunluğundaki Buruncuk Tüneli inşa edildi. Yol üzerinde 12 köprülü kavşak, 2 hemzemin kavşak, 7 ücret toplama alanı, 3 otoyol hizmet alanı, 6 viyadük, 38 köprü ve 182 menfez de bulunuyor. Yap İşlet Devret modeliyle ihale edilen projenin tamamlanmasıyla İzmir Çevre Yolu’nda Ege Üniversitesi Hastanesi kavşağından Çandarlı çıkışına kadar olan mesafe, yaklaşık 40 dakikada geçilebilecek. Yanıkköy mevkiinde bulunan Neonteikhos Antik Kenti’ne giden kral yolu ve toplam 432 antik mezarın kurtarılması için de çalışma yürütüldü. İzmir Müze Müdürlüğü denetiminde 2017’de başlayan ve 1670 arkeoloğun görev aldığı çalışmalarda, antik yoldaki taşlar ile sanduka ve podyum mezarlar için kurtarma kazısı yapıldı. Türkiye’de ilk kez uygulanan yöntemle antik yol ve mezarların yerlerinde sergilenmesi için çelik köprü projelendirildi. Köprünün tamamlanmasının ardından antik yol ve kalıntılar, altından otoyolun geçtiği Neonteikhos Antikyol Çelik Üstgeçit Köprüsü üzerinde orijinaline uygun şekilde sergilenecek. l TEZCAN EKİZLER