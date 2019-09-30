Çarşı için güçbirliği

DEÜ Mimarlık Fakültesi tarafından sağlanacak akademik desteğin, yenileme çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağını belirten Başkan Tugay, “İşbirliğine hazırız ve en kısa sürede çalışmalarımıza başlayacağız. Belediye-üniversite işbirliğine güzel bir örnek sergileyeceğimize inanıyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar da çarşı revizyonunun yanı sıra, kente katkı sağlayacak farklı projelerde de işbirliğine açık olduklarını ifade etti. Karşıyaka Çarşı’nın revizyonu için; ‘Karşıyaka Çarşı Bölgesini Geliştirmeye Yönelik Çalışmalara Temel Olacak Analiz, Sentez ve Olası Mekânsal Gelişme Senaryolarının Oluşturulması’ başlıklı bir çalışma hazırlanacak.



Çalıştay yapılacak



Araştırmayla, çarşı bölgesinin işlevsel ve mekânsal dinamikleri ortaya konulacak. Esnaf, halk, resmi kurum, kuruluşlar, STK’lar ve derneklerin katılımıyla çalıştaylar yapılacak. Elde edilecek veriler doğrultusunda temel gelişme stratejileri ve senaryoları oluşturulacak. Son aşamada hazırlanacak rapor, ulusal çapta düzenlenmesi planlanan ‘Kentsel Tasarım Yarışması’nın şartnamesine de esas olacak.