Caz Festivali’nde muhteşem final...

İzmir’de Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın destekleriyle düzenlenen ve üç gün süren Urla Caz Festivali sona erdi. Etkinliğin son gününde sanatçı kARA, ney ile cazı buluşturdu. Amerikalı caz sanatçısı Ricky Ford ile sahneye paylaşan kARA, performansıyla büyük beğeni topladı. Urla’nın değerlerinden Neyzen Tevfik Kolaylı’ya ithaf edilen festivalde, caz ve blues sanatçısı Erkan Oğur dinleyicilere müzik şöleni yaşattı. Programda sahneye çıkan Birsen Tezer, unutulmaz şarkıları Urlalılar için söyledi. l AA