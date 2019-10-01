BİST105.033-0,11EURO6,160,08USD5,650,09ALTIN267,58-2,01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeCaz Festivali’nde muhteşem final...
    01.10.2019 - 01:52 |

    Caz Festivali’nde muhteşem final...

    Caz Festivali’nde muhteşem final...

    İzmir’de Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın destekleriyle düzenlenen ve üç gün süren Urla Caz Festivali sona erdi. Etkinliğin son gününde sanatçı kARA, ney ile cazı buluşturdu. Amerikalı caz sanatçısı Ricky Ford ile sahneye paylaşan kARA, performansıyla büyük beğeni topladı. Urla’nın değerlerinden Neyzen Tevfik Kolaylı’ya ithaf edilen festivalde, caz ve blues sanatçısı Erkan Oğur dinleyicilere müzik şöleni yaşattı. Programda sahneye çıkan Birsen Tezer, unutulmaz şarkıları Urlalılar için söyledi. l AA

    Merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybettiGaziantep'in Araban ilçesinde apartmanın merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti.
    daha fazla video için
    30 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Apartman boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki çocuk öldü

    Apartman boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki çocuk öldü

    Komşu kavgası kanlı bitti! Yakınları sinir krizi geçirdi

    Komşu kavgası kanlı bitti! Yakınları sinir krizi geçirdi

    Aside Tatlısı nasıl yapılır? İşte Aside Tatlısı tarifi ve malzemeleri

    Aside Tatlısı nasıl yapılır? İşte Aside Tatlısı tarifi ve malzemeleri

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım...

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım...

    Sıradaki Haber