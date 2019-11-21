Çerçi, TOKİ fiyatlarını Ankara’da görüşecek

Görüşmede TOKİ fiyatlarında düzenleme yapılmasını talep eden vatandaş, vadelerin kısa olduğunu Başkan Çerçi’ye iletti. Başkan Çerçi, “Türkiye’nin örnek konut projeleri arasında gösterilen 5500 konutluk Akgedik Toplu Konut Projesi’nin bin 500 konuttan oluşan 2. etabını tamamlamak üzereyiz. Fiyatlar ile ilgili den hemen Ankara’ya gidip TOKİ ile görüşeceğim. Hemşehrilerimizin mağdur olmamaları için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Çerçi, toplantının ardından çözüm bulmak için Ankara’ya hareket etti.