Çeşme’de yazlık 1 milyon lira

Beldelere göre dağılıma bakıldığında ortalama de ğerlerle Alaçatı’da yazlık konut fiyatı 1.471.438 lira, geri dönüş süresi 52 yıl; Ilıca’da 1.277.448 lira, geri dönüş süresi 33 yıl; Ildır’da 958.320 lira, geri dönüş süresi 29 yıl; Dalyan’da 990.205 lira, geri dönüş süresi 35 yıl; Boyalık’ta 1.458.000 lira, geri dönüş süresi 27 yıl; Çiftlik’te 796.302 lira, geri dönüş süresi 29 yıl olarak açıklandı. Çeşme genelinde yazlık konut fiyatlarında son 1 yılda yüzde 1 değer kaybederken, Alaçatı’daki yazlık konutlarda yüzde 2, Boyalık’ta yüzde 7, Çiftlik’te yüzde 55 değer artış gerçekleşti.