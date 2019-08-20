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    HaberlerEgeÇeşme’de yazlık 1 milyon lira
    20.08.2019 - 01:51

    Çeşme’de yazlık 1 milyon lira

    Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com‘un verilerine göre 2019 Haziran sonu itibariyle Çeşme’de ortalama yazlık konut fiyatı 1.081.485 lira, geri dönüş süresi 37 yıl oldu.

    Beldelere göre dağılıma bakıldığında ortalama de ğerlerle Alaçatı’da yazlık konut fiyatı 1.471.438 lira, geri dönüş süresi 52 yıl; Ilıca’da 1.277.448 lira, geri dönüş süresi 33 yıl; Ildır’da 958.320 lira, geri dönüş süresi 29 yıl; Dalyan’da 990.205 lira, geri dönüş süresi 35 yıl; Boyalık’ta 1.458.000 lira, geri dönüş süresi 27 yıl; Çiftlik’te 796.302 lira, geri dönüş süresi 29 yıl olarak açıklandı. Çeşme genelinde yazlık konut fiyatlarında son 1 yılda yüzde 1 değer kaybederken, Alaçatı’daki yazlık konutlarda yüzde 2, Boyalık’ta yüzde 7, Çiftlik’te yüzde 55 değer artış gerçekleşti.

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