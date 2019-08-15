Çeşme’den ilham alıyorlar

Etkinliğin açılışında düzenlenen sergide; Burhan Doğançay, Devrim Erbil, Cavit Atmaca, Ferruh Başağa, Cuma Ocaklı ve Gencay Kasapçı gibi ressamların eserlerinin yer aldığı Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı özel koleksiyonu ile çeşitli sanat atölyelerden toplam 35 parça, sanatseverlerle buluştu. İzmir iş ve sanat dünyasından katılımın olduğu törene Yaşar Topluluğu yönetici ve çalışanlarının yanı sıra Çeşme Altın Yunus’un misafirleri de katılım gösterdi. Altınyunus Sanat Sokağı’nda düzenlenen sergi, 15 Eylül 2019 tarihine kadar ziyarete açık olacak. Ayrıca sanatseverler, Altın Yunus Sanat Atölyeleri’nde çalışan sanatçıları da ziyaret etme fırsatı buluyor.