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    HaberlerEgeÇeşme’den ilham alıyorlar
    15.08.2019 - 01:21| YUSUF ÇINAR - MAGAZİNİN BABASI

    Çeşme’den ilham alıyorlar

    Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Altın Yunus Çeşme işbirliğinde düzenlenen Altın Yunus Sanat Atölyeleri, turistik ilçenin kültür-sanat yaşamına renk kattı.

    Çeşme’den ilham alıyorlar

    Etkinliğin açılışında düzenlenen sergide; Burhan Doğançay, Devrim Erbil, Cavit Atmaca, Ferruh Başağa, Cuma Ocaklı ve Gencay Kasapçı gibi ressamların eserlerinin yer aldığı Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı özel koleksiyonu ile çeşitli sanat atölyelerden toplam 35 parça, sanatseverlerle buluştu. İzmir iş ve sanat dünyasından katılımın olduğu törene Yaşar Topluluğu yönetici ve çalışanlarının yanı sıra Çeşme Altın Yunus’un misafirleri de katılım gösterdi. Altınyunus Sanat Sokağı’nda düzenlenen sergi, 15 Eylül 2019 tarihine kadar ziyarete açık olacak. Ayrıca sanatseverler, Altın Yunus Sanat Atölyeleri’nde çalışan sanatçıları da ziyaret etme fırsatı buluyor.

     

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