Çeşmeli kadınlar harekete geçiyor

“Çeşme’de kışın da hayat var” sloganıyla Ertan Ortaokulu Spor Salonu’nda haftada iki gün ücretsiz olarak düzenlenen pilates kış kurslarına Çeşmeli kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Alaçatı Pilates&Art Master eğitmeni Aycan Bozdoğan eşliğinde pilates yapan Çeşmeliler, spor yaparak stres attıklarını dile getirdi. Sağlıklı bir yaşam için tüm kadınları kurslara davet eden Başkan Ekrem Oran, “Çeşme sporuyla da anılacak” dedi.