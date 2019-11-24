24.11.2019 - 02:48 |
Çeşmeli kadınlar harekete geçiyor
Yaz kurslarıyla öğrencilere futbol, voleybol, basketbol, satranç, cimnastik, zumba, dans, yelken, kano ve sörf dersleri sunan Çeşme Belediyesi, şimdi de kadınlara özel spor aktivitesi düzenledi.
“Çeşme’de kışın da hayat var” sloganıyla Ertan Ortaokulu Spor Salonu’nda haftada iki gün ücretsiz olarak düzenlenen pilates kış kurslarına Çeşmeli kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Alaçatı Pilates&Art Master eğitmeni Aycan Bozdoğan eşliğinde pilates yapan Çeşmeliler, spor yaparak stres attıklarını dile getirdi. Sağlıklı bir yaşam için tüm kadınları kurslara davet eden Başkan Ekrem Oran, “Çeşme sporuyla da anılacak” dedi.
Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.