20.08.2019 - 02:30
Çevre bilinci kazandıran yarış
BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Burhaniye Belediyesi’nce Ören Mahallesi Plajı’nda çevre etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe katılan çocuklar, yapılan parkur, çuval ve izmarit toplama yarışları ile hem eğlendi, hem de çevre bilinci kazandı.
Katılımcılara teşekkür eden Çevre Mühendisi Ayşegül Şık, “Çevre Koruma Daire Başkanlığı olarak Büyükşehir sorumluluğunda olan mavi bayraklı plajlarda çevre bilinçlendirme eğitimleri yapıyoruz” dedi. l SEFER TALAY DHA
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