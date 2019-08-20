Çevre bilinci kazandıran yarış

Etkinliğe katılan çocuklar, yapılan parkur, çuval ve izmarit toplama yarışları ile hem eğlendi, hem de çevre bilinci kazandı.

Katılımcılara teşekkür eden Çevre Mühendisi Ayşegül Şık, “Çevre Koruma Daire Başkanlığı olarak Büyükşehir sorumluluğunda olan mavi bayraklı plajlarda çevre bilinçlendirme eğitimleri yapıyoruz” dedi. l SEFER TALAY DHA