Ci Group Buca başkanı Cihan Aktaş sessizliğini bozdu: Akıllı, yürekli, sabırlı olmalıyız

TFF 3. Lig 1. Grup’ta sezona şampiyonluk parolası başlayan Ci Group Buca’da Başkan Cihan Aktaş, 3. hafta yollarını ayırdıkları Teknik Direktör Ercümet Coşkundere ve son haftalardaki alınan sonuçlar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Aktaş, son 4 haftada tek galibiyet alan ve 3 yenilgi ile zirveden uzaklaşan Buca’nın toparlanacağından kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini belirtti. Aktaş, “Sezon öncesi gelecek adına doğru bir yapılanmaya gittik. Biz bu ligde kalıcı değil misafir olmayı kendimize hedef edindik. Bu anlamda kadromuzuda bu ligin üstünde kurduk. Kurduğumuz kadro ile şampiyon olmamız kaçınılmaz. Biz şampiyonluğa olan kararlılığımızdan bir an olsun şüphe etmiyoruz” dedi.



‘Mücadelemizden memnunum’



Eski teknik sorumluları Ercüment Coşkundere ile yollarını ayırmalarının temelinde takımın yanlış hazırlanıldığının yattığını da açıklayan Başkan Aktaş, “Bir önceki teknik sorumlumuz döneminde takımın fiziken geri gittiğini gördük bu sebeple, hoca değişikliğini ilerleyen haftalarda alınacak mağlubiyet sonrası değil de önce yapalım dedik. Nitekim beklenen mağlubiyetleri de aldık. Teknik Direktörümüz Nihat Balan’la hem uyum sürecini aştık hem de takım olma yolunda büyük yol kat ettik. Her maça final olarak bakmalıyız. Kendi oyunumuzu oynayıp, sezon sonunda mutlu bir sonuç almak istiyoruz. Bu gücümüz var. Akıllı, yürekli, sabırlı, çok koşan bir takım olmalıyız. Kararlılığımızdan şüphe etmiyoruz. Eksik yanlarımızı da biliyoruz kimseni şüphesi olmasın. Ara transfer döneminde de ne gerekiyorsa yapacağız. Herkesin coşku ve gurur duyacağı bir Buca için çalışıyoruz” dedi.



Deplasmanda telafi peşinde



TFF 3. Lig 1. Grup’ta son olarak evinde Çatalcaspor’a 2-1 yenilerek zirve yarışında ağır yara alan Ci Group Buca bugün deplasmanda Yomraspor’un karşısına çıkacak. Yomra İlçe Stadı’nda saat 14.00’te oynanacak karşılaşmada Süleyman Bahadır görev alacak. Sarı lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı defans oyuncusu Erhan müsabakada forma giyemeyecek. Teknik Direktör Nihat Balan deplasmandan 3 puanla döneceklerini söyledi.