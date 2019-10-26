BİST100.216-0,13EURO6,420,13USD5,780,24ALTIN279,150,12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeCi Group Buca seri peşinde
    26.10.2019 - 01:34 |

    Ci Group Buca seri peşinde

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta üst üste Yomraspor ve Kızılcabölükspor’u 1-0 yenerek zirve yarışında umutlanan Ci Group Buca, bugün şampiyonluğu hedefleyen Artvin Hopaspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Ci Group Buca seri peşinde

    Hopa İlçe Stadı’nda Sabit Selvi’nin düdük çalacağı karşılaşma saat 13.00’te başlayacak. Sarı lacivertlilerde eksik futbolcu bulunmazken, Teknik Direktör Nihat Balan galibiyet serisini sürdüreceklerini söyledi. Balan, “Son 2 maçta çok önemli galibiyetler elde ederek yeniden yarışa ortak olduk. Amacımız Hopa’dan da iyi bir skorla dönüp istikrarımızı korumak” dedi.

    Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu!Bursalı bir fotoğrafçı ormandan her gün evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.
    daha fazla video için
    25 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dehşet! İki kadın boş arazide göğsünden vurulmuş halde bulundu

    Dehşet! İki kadın boş arazide göğsünden vurulmuş halde bulundu

    Türkiye'den o ülke için seyahat uyarısı

    Türkiye'den o ülke için seyahat uyarısı

    Af çıkacak mı? 2019 Genel Af Yasasında son durum ne?

    Af çıkacak mı? 2019 Genel Af Yasasında son durum ne?

    KYK burs başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? KYK'dan açıklama geldi mi?

    KYK burs başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? KYK'dan açıklama geldi mi?

    Sıradaki Haber