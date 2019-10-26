Ci Group Buca seri peşinde

Hopa İlçe Stadı’nda Sabit Selvi’nin düdük çalacağı karşılaşma saat 13.00’te başlayacak. Sarı lacivertlilerde eksik futbolcu bulunmazken, Teknik Direktör Nihat Balan galibiyet serisini sürdüreceklerini söyledi. Balan, “Son 2 maçta çok önemli galibiyetler elde ederek yeniden yarışa ortak olduk. Amacımız Hopa’dan da iyi bir skorla dönüp istikrarımızı korumak” dedi.