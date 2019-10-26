26.10.2019 - 01:34 |
Ci Group Buca seri peşinde
TFF 3. Lig 1. Grup’ta üst üste Yomraspor ve Kızılcabölükspor’u 1-0 yenerek zirve yarışında umutlanan Ci Group Buca, bugün şampiyonluğu hedefleyen Artvin Hopaspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Hopa İlçe Stadı’nda Sabit Selvi’nin düdük çalacağı karşılaşma saat 13.00’te başlayacak. Sarı lacivertlilerde eksik futbolcu bulunmazken, Teknik Direktör Nihat Balan galibiyet serisini sürdüreceklerini söyledi. Balan, “Son 2 maçta çok önemli galibiyetler elde ederek yeniden yarışa ortak olduk. Amacımız Hopa’dan da iyi bir skorla dönüp istikrarımızı korumak” dedi.
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