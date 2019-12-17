Çiçeğin geleceği Bayındır’da

Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen panelde konuşan Belediye Başkanı Demirezen, “Hep Hollanda gündemde. Biz de hak ettiğimiz yere geleceğiz” dedi.Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından “Bayındır İlçesi Süs Bitkileri Üretim Potansiyeli ve Geleceği” konulu panel düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, “Bayındır’da çiçekçilik, fesleğen yetiştiriciliği ile birlikte ilçemizin tarihine girmiş. 1998 yılında Bayındır’da bir festival başlıyor ve 2010 yılında ise uluslararası boyut kazanıyor. Yaklaşık 20 gün önce Cumhurbaşkanımızı Bayındır’da ağırladık. Bayındır Tarıma Dayalı İktisat Organize Sanayi’nin kurulması ve bu organize sanayinin içinde de süs bitkileri üretim ve araştırma merkezi ve bir fuar merkezinin kurulması konusunu gündeme getirdi. Dünyada süs bitkileri deyince hep Hollanda konuşuluyor, niye Bayındır konuşulmasın? Bayındır hak ettiği yere gelecek. Bayındır’da süs ve salon bitkileri adına ciddi bir üretim var. Asya pazarına, Dubai, Özbekistan ve Kazakistan’a çok ciddi ihracat gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

‘5 bin kişiye istihdam’

Konuşmacılardan Bayındır MYO Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi Handan Çakar, “Türkiye’deki Süs Bitkileri üretiminin yüzde 25’i Bayındır’da gerçekleşiyor. Ege Üniversitesi olarak bu konuya bilimsel yönden nasıl katkıda bulunabiliriz sorusuna cevaplar aramak üzere buradayız” dedi. Bayındır’daki süs bitkileri üretimi hakkında bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Peynirci de, “118 milyon süs bitkileri üretiminin 45 milyonu mevsimlik süs bitkileri ce sektörde yaklaşık 4-5 bin kişi istihdam ediliyor” ifadelerini kullandı. Bayındır İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri Üretici Birliği’nden (ÇİÇEKBİR) Olcay Oral, yeni yetişecek öğrencilerimizin daha iyi, aktif ve daha modern bir üretim tarzı benimsemesi ile biz ancak süs bitkileri konusunda ileri düzeyde olan Hollanda gibi ülkeleri yakalayabiliriz.

‘İzmir birinci sırada’

Panelin moderatörü EÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Özzambak ise, Türkiye’deki süs bitkileri üretiminde İzmir’in birinci sırada olduğunu belirtti.