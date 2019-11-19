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    HaberlerEge HaberleriÇiftçiler, tropik meyveye yöneldi
    19.11.2019 - 00:07 |

    Çiftçiler, tropik meyveye yöneldi

    Çiftçiler, tropik meyveye yöneldi

    Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak, Akdeniz ve Ege bölgelerinde tropik meyve üretiminin arttığını söyledi.

    Türkiye’nin tropik meyve ihracatı, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttı, 4 milyon 200 bin dolara ulaştı. Tropik meyvede en fazla ihracat 2 milyon 788 bin dolarla kivide yapıldı. Ülke sıralamasında 870 bin dolarlık dışsatımla Rusya ilk sırada yer aldı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, son yıllarda Akdeniz ve Ege bölgelerinde çiftçilerin tropik meyveye yöneldiğini belirtti.

    Muz üretimi artıyor

    Karadeniz’de kivi, Akdeniz’de avokado gibi ürünlerin ekim alanlarının son yıllarda ciddi artış gösterdiğini ifade eden Uçak, bunların yanında ejder meyvesi, mango, frenk üzümü gibi ürünlerin de son zamanlarda yaygınlaştığını söyledi. Tropik meyve ihracatının her yıl düzenli olarak arttığını vurgulayan Uçak, “Örneğin kivi çok zor yetişen, bakımı zor bir meyve değil. Türkiye’de bu tür meyvelere iklimler de müsait. Tabii bunun ekimini yaparken üreticimiz mağdur olmasın diye toprak analizleri çok iyi yapılmalı.

    Biz yıllar önce kivi ithal eden bir ülkeydik, şimdi ihracat yapar hale geldik. Bunlar hem üretici hem ihracatçı hem de Türkiye için güzel şeyler” diye konuştu. Muz konusunda da ekimlerin arttığını belirten Uçak, bu ivmeyle gitmesi durumunda Türkiye’nin muz konusunda kendi kendine yeten bir ülke haline geleceğini ve ithalata gerek kalmayacağını vurguladı. l YUSUF ŞAHBAZ AA

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