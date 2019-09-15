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    HaberlerEgeÇifte kutlama
    15.09.2019 - 01:59 |

    Çifte kutlama

    Kınık Belediyesi’nin düzenlediği 3. Hasat Festivali, ilçenin düşman işgalinden kurtuluş gününde sona erdi.

    Çifte kutlama

    Festivalin son günü Kınık Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle başladı. Programa, halk oyunları ve kılıç kalkan ekibinin gösterileri renk kattı. Ardından Kınık Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde ilçe protokolu şehit ve gazi aileleriyle kahvaltı yaptı. Kınık Maden Şehitleri Parkı’nda 15 Temmuz Resim Sergisi açıldı. Başkan Sadık Doğruer, “Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum” dedi.

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