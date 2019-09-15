15.09.2019 - 01:59 |
Çifte kutlama
Kınık Belediyesi’nin düzenlediği 3. Hasat Festivali, ilçenin düşman işgalinden kurtuluş gününde sona erdi.
Festivalin son günü Kınık Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle başladı. Programa, halk oyunları ve kılıç kalkan ekibinin gösterileri renk kattı. Ardından Kınık Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde ilçe protokolu şehit ve gazi aileleriyle kahvaltı yaptı. Kınık Maden Şehitleri Parkı’nda 15 Temmuz Resim Sergisi açıldı. Başkan Sadık Doğruer, “Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum” dedi.
Antalya'da feci kazaAntalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.